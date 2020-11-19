وزير الصحة: إحصائيات كورونا ليست دقيقة وهذه علاقة الدخول الاجتماعي بارتفاع الإصابات

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، أن احصائيات كورونا ليست دقيقة.

وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائري أنه لو تم جمع الإصابات ليومين أو ثلاثة أيام ووسعنا التشخيصات سنتجاوز 4 آلاف حالة.

وقال “هذا الوباء جائحة عالمية انتشرت في جميع القارات، وارتفاع الاصابات ناتج عن عدم ارتداء الكمامات واحترام التوصيات الوقائية”.

وأكد وزير الصحة أنه لا علاج لكورونا حاليا الا حماية الأشخاص لأنفسهم، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأفاد وزير الصحة أن نوعية الفيروس لا تزال مجهولة لأن الفيروس الذي انتشر الصيف الماضي تغيرت جيناته حاليا.

وفيما يخص الدخول الاجتماعي قال بن بوزيد “الدخول الاجتماعي وتغير الطقس أو البرد ربما يكونان سبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا”.

وأكد وزير الصحة أن الصيدلية المركزية تحوز على كم هائل من الكمامات والالبسة، ولا نقائص مسجلة في هذا المجال.