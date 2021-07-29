وزير الصحة: إخضاع المسافرين لاختبار الكشف عن فيروس كورونا عند الوصول للمطار

تفقد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أمس مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، للوقوف على الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار مجابهة فيروس كورونا. بعدما تم إلغاء إجبارية الحجر الصحي بالفنادق لمدة 5 أيام على الوافدين من الخارج.

وأكد الوزير، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بتخفيف الإجراءات على المسافرين القادمين الى الجزائر. وبعد إلغاء إجراءات الحجر الصحي بالفنادق التي كان معمول به سابقا. تم إتخاذ إجراءات بمطار الجزائر الدولي كنموذج باعتباره أكبر مطارات البلاد. مضيفا أنه بموجب هذه الإجراءات يتم إخضاع المسافرين لاختبار المضادات الجينية للكشف عن فيروس كورونا بالمطار عند الوصول.

وأضاف في ذات السياق، أن تجند كافة القطاعات وتضامن الجزائريين كفيل بالتخلص من هذا الوضع الصحي السيئ وتخفيف الضغط. لاسيما وأن الجزائر لديها إمكانيات وكفاءات قادرة على رفع التحدي والإنتصار على هذا الوباء. مشيرا إلى أنه تم إقتناء كميات كبيرة من اللقاحات ومكثفات الأوكسجين.