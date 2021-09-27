وزير الصحة: إدارة أزمة وطنية مثل “كورونا” تتطلب إستجابة منسقة من الحكومة

أشرف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد على إفتتاح يوم تكويني لفائدة إطارات هيئات وزارية لمجابهة فيروس كوفيد-19

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن اليوم التكويني جاء في إطار مشروع الإستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر. بالتعاون مع بعثة الإتحاد الأوروبي وإشراف برنامج الأمم المتحدة للتنمية. حيث أبرز الدور الكبير والمهم الذي تلعبه مختلف الجهات الفاعلة في الاستجابة لـجائحة كوفيد-19. والتي تقع ضمن مسؤولية عدد من القطاعات الأخرى غير قطاع الصحة.

وأكد الوزير أن مثل هذه الأيام التكوينية تهدف إلى تحسين مهارات المديرين التنفيذيين. فيما يتعلق بإعداد ومراقبة البروتوكول الصحي في قطاعاتهم. مشيرا إلى أن إدارة أزمة وطنية مثل كوفيد-19 تتطلب استجابة منسقة من الحكومة بأكملها. حيث تم تطوير منهج محدد من أجل تعزيز تنسيق الاستجابة وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقه.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن دورات تكوينية أخرى لإطارات الإدارة المركزية لوزارة الصحة و قطاعات أخرى سيتم تنظيمها مستقبلا بهدف تعزيز قدرات التسيير لمختلف المسؤولين. من أجل دعمهم في ممارساتهم ومساعدتهم على مواجهة العديد من التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية.

طالع أيضا