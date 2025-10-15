وزير الصحة: إيجاد آليات لإدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي

شدد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الأربعاء، على ضرورة إيجاد آليات عملية لإدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، من خلال إدماج تدريجي ومدروس في القطاعين العمومي والخاص.

وخلال ترأسه، اجتماعا تنسيقيا خصص لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع. بهدف تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع تطلعات المواطن، أكد وزير الصحة على ضرورة إيجاد آليات عملية. لإدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، من خلال إدماج تدريجي ومدروس في القطاعين العمومي والخاص بما يسمح بتدعيم المنظومة الصحية بالموارد البشرية اللازمة.

كما دعا الوزير إلى تأطير وتنظيم نشاط المدارس الخاصة بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للتكوين الصحي. ويضمن جودة التكوين وتكييفه مع احتياجات الميدان، مع وضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم.

وفي سياق آخر شدد الوزير على ضرورة في تطبيق الملف الإلكتروني للمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية. باعتباره أداة أساسية لتحسين الخدمات، وضمان فعالية وشفافية أكبر في التسيير الطبي والإداري.

وفي ختام الاجتماع، دعا محمد صديق آيت مسعودان إطارات الإدارة المركزية إلى تجسيد رؤية وزارة الصحة. الرامية إلى إرساء منظومة صحية عصرية وفعالة، قوامها الحصول على خدمات صحية ذات نوعية عبر كافة ربوع الوطن. مشددًا على أن المواطن والمريض يظلان في صميم اهتمامات قطاع الصحة.

