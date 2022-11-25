وزير الصحة: إستحداث رتب جديدة في الشبه طبي

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP) برئاسة غاشي الوناس.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء يأتي في إطار سلسلة الحوار مع الشركاء الإجتماعيين، أين كان فرصة لوزير الصحة للتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الأطقم شبه الطبية في مجال تحسين آداء المؤسسات الصحية.

كما أبدى الوزير تعاونه الكبير ورغبته في حل المشاكل المطروحة من قبل نقابة شبه الطبيين. مشيرا إلى أن مصالحه ستقوم بدراستها بشكل يخدم الوضعية المهنية و الإجتماعية لمستخدمي القطاع بشكل عام وشبه الطبي.

وخلال حديثه مع ممثلين عن النقابة الجزائرية للشبه الطبي، أكد وزير الصحة على ضرورة إعتماد مبدأ الحوار كآلية لحل المشاكل على مستوى المؤسسات الصحية. داعيا مدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الصحية التابعة لها. إلى ضرورة العمل وفق هذا المبدأ لتطوير قطاع الصحة. خاصة و أن الحوار يعد الأداة الأساسية لحل كل المشاكل والإطار الأمثل للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع.

كما إلتزم الوزير بالعمل على تجسيد المطالب المطروحة إلى أقصى حد عن طريق تذليل كل الصعوبات التي تشكل عائقا أمام ذلك. من خلال إدراج عدد منها ضمن القانون الأساسي الذي يوجد في مرحلته النهائية. على غرار إعطاء المكانة المستحقة للشبه الطبي من خلال إستحداث رتب جديدة.

من جهته، رحب رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي بقرار إعادة تفعيل آلية الحوار بين الوصاية ونقابات الصحة للنظر في المطالب المطروحة من قبل مستخدمي القطاع. مؤكدا على على أهمية الإعتراف و الإقرار بالدور النوعي الذي تلعبه الأطقم شبه الطبية. في مساعدة الأطباء ورؤساء المصالح الصحية في عملهم اليومي.

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