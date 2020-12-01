وزير الصحة: إستعمال دواء “دولوتغرافير” سيسمح بعلاج 80 بالمائة من مرضى السيدا

أعلن وزير الصحة، عن إدخال دواء “دولوتغرافير”، ضمن العلاج الأولي للمصابين بالسيدا، وهو ما سيسمح بعلاج 80 بالمائة من الأشخاص الذين يعيشون بالفيروس.

وذكر الوزير، خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي لمكافحة السيدا، بإدراج الجزائر في قائمة البلدان المستفيدة من الترخيص الطوعي لمجموعة براءات الأدوية، والذي سيسمح لها بالحصول على دواء “دولوتغرافير”، بسعر منخفض جدا.

وهو ما سيمسح من تقليص فاتورة العلاج من الفيروسات القهقرية وتحقيق ربح 6 ملايين دولار سنويا.

وأشار الوزير، إلى أن مصالحه ستقوم بتحيين دليل التكفل العلاجي بمرضى نقص المناعة المكتسبة، بإدخال دواء “دولوتغرافير” ضمن العلاج الأولي لمرضى السيدا.