وزير الصحة: إستعمال دواء “دولوتغرافير” سيسمح بعلاج 80 بالمائة من مرضى السيدا

الوطني
  • -
  • 0
وزير الصحة: إستعمال دواء “دولوتغرافير” سيسمح بعلاج 80 بالمائة من مرضى السيدا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن وزير الصحة، عن إدخال دواء “دولوتغرافير”، ضمن العلاج الأولي للمصابين بالسيدا، وهو ما سيسمح بعلاج 80 بالمائة من الأشخاص الذين يعيشون بالفيروس.

وذكر الوزير، خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي لمكافحة السيدا، بإدراج الجزائر في قائمة البلدان المستفيدة من الترخيص الطوعي لمجموعة براءات الأدوية، والذي سيسمح لها بالحصول على دواء “دولوتغرافير”، بسعر منخفض جدا.

وهو ما سيمسح من تقليص فاتورة العلاج من الفيروسات القهقرية وتحقيق ربح 6 ملايين دولار سنويا.

وأشار الوزير، إلى أن مصالحه ستقوم بتحيين دليل التكفل العلاجي بمرضى نقص المناعة المكتسبة، بإدخال دواء “دولوتغرافير” ضمن العلاج الأولي لمرضى السيدا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=928868

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com