وزير الصحة: إستغلال الفنادق والبواخر لمرضى كورونا في حالة الضرورة

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، إن هدف وزارته هو توفير أسرة الإنعاش والأكسجين لمرضى فيروس كورونا.

وطمأن الوزير، المواطنين، بتوفر الاكسجين في المخازن حاليا، أما بخصوص الأسرة، فسيتم الإستعانة في حالة الضرورة، بالفنادق والبواخر والمستشفيات المتواجدة خارج المدن بولايات تيبازة والبليدة والمدية، وكذا مستشفيات أخرى مجهزة من قبل الجيش الوطني الشعبي، منها فندق كبير مجهز بالأكسجين، وكذا 100 سرير وفرتها السلطة المستقبة لتنظيم الإنتخابات.