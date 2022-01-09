وزير الصحة: إستقرار نسبي في الوضعية الوبائية.. وتخوف من إرتفاع عدد الإصابات

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أنه هناك إستقرار نسبي في الوضعية الوبائية بالرغم من الإرتفاع المستمر لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة خلال كلمة له بمناسبة إختتام فعاليات الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، أنه سيتم تطبيق التوصيات التي خرجت بها ورشات أشغال الملتقى الوطني لعصرنة منظومة الصحة. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية منح لهذه التوصيات دعم كبير. خاصة وأنه لأول مرة يحضر رئيس الجمهورية إختتام ورشات العمل. كما منح دعمه لقطاع الصحة وهذا يمنحنا دفعة للمضي قدما.

كما كشف الوزير في ذات السياق، أن الجزائر حاليا متحكمة في الوضع والأسرة بالمستشفيات موجودة. مؤكدا أن هناك إستقرار نسبي وهناك تخوف من إرتفاع عدد الإصابات. لذا هناك تحضير جيد بالمستشفيات.

وفي سياق متصل، دعا وزير الصحة المواطنين إلى التقدم لتلقي التلقيح. حيث يجب بلوغ نسبة 70 بالمائة للانقاص من نسبة الفيروس.

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وزير الصحة.. خطورة كورونا لم تتغلب على عزم الانسان في القضاء عليه

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إن خطورة فيروس كورونا لم تتغلب على عزم الإنسان في القضاء عليه. كما أشار الوزير، على أن اللقاء بمثابة نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد لإعادة بعث وعصرنة المنظومة الصحية بظل تفشي الوباء. وأوضح وزير القطاع، أن اللقاء الذي حضره 700 مشارك جاء تنفيذا لأحد أبرز برنامج الرئيس تبون لتعزيز الرأس المال البشري. وهذا عن طريق تحسين مستوى الخدمات الصحية لتحقيق المسعى، حيث بات من الضروري وضع نظام جديد للمنظومة. والذي يعتمد على حوكمة فعالة ترتكز على استغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة بشرية ومادية. كما شكر بن بوزيد، رئيس الجمهورية خاصة والدولة عامة على الدعم والتشجيع الذي يقودمونه لقطاع الصحة. واشار الوزير إلى أن اللقاء هو المحطة الأخيرة بعد اللقاءات التي جرت منذ سبتمبر الماضي مع الشركاء والمجتمع المدني.

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