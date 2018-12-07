وزير الصحة: إستقلالية ميزانية المؤسسات الإستشفائية قريبا

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، عن إعداد مرسوم تنفيذي يقضي بإستقلالية المؤسسات الإستشفائية، وذلك من حيث الميزانية والتسيير مع دعمها بالموارد البشرية اللازمة.

وقال حزبلاوي، في رده على إنشغالات نائب ولاية باتنة أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، والتي تمحورت حول نقص المؤسسات الإستشفائية والأطباء الإخصائيين،

إنّ مصالحه تعمل على وضع خارطة صحية للمنطقة مع التركيز على جانب الخدمات لاسيما الاسعجالات الطبية.

كاشفا، عن تخصيص غلافا ماليا لإعادة تأهيل المصالح المؤسسات الاستشفائية لولاية باتنة، وتجديد تجهيزاتها حسب الأولويات التي يحددها المجلس العلمي لهذه المؤسسات.

وبخصوص إنشغال النائب حول بناء مؤسسة إستشفائية جامعية جديدة، لأن الحالية لم تراع فيها الموصفات الخاصة بذلك.

رّد الوزير : “هذا الأمر مرهون بتوفير إعتمادات مالية، وأنّ الدولة تولي في الوقت الراهن اهتماما بالغا لإستكمال المؤسسات الاستشفائية الجامعية لكل من ولايتي ورقلة وبشار.

وهذا لضمان تغطية صحية جيدة لهتين المنطقتين البعيدتين عن الولايات، التي تتوفر على مؤسسات استشفائية جامعية.