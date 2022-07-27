وزير الصحة: إستكمال التعداد العام السادس للسكان بالجزائر سنة 2022

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن سنة 2022 التي تتزامن مع الإحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. ستشهد استكمال التعداد العام السادس للسكان والسكن.

وقال الوزير في لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان تحت شعار “نحو مرونة ديموغرافية: استغلال الفرص لمستقبل أفضل”. بحضور ممثلي وكالات الأمم المتحدة بالجزائر وعدة قطاعات وطنية. أن هذا التعداد يعد بمثابة المصدر الثمين لإثراء قواعد البيانات المتوفرة. مما سيسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالنقائص وتدارك العجز. وكذا الإستفادة على وجه الخصوص من قدرات كل مواطن في خدمة التنمية الوطنية”.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه تم إعتماد مختلف البرامج الوطنية في مجال النمو السكاني وعلاقاتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من أجل تحقيق تقدم في مجالات الصحة والتعليم وتحسين ظروف معيشة السكان. مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى “تحقيق إنخفاض في وفيات الرضع والأمهات بشكل ملحوظ مع ارتفاع متوسط العمر لدى الرجال والنساء”.

كما أضاف وزير الصحة، أن نسبة وفيات الأطفال خلال السنوات الأخيرة تقدر بـ 18,9 حالة وفاة لفئة الأقل من سنة واحدة لكل 1000 ولادة حية. فيما بلغ معدل وفيات الأمهات 48,5 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية. أما متوسط العمر المتوقع عند الولادة. وهو مؤشر يعكس الحالة الصحية للسكان. فهو يفوق 77 عاما بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء.

وأكد وزير الصحة، على ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الرعاية الصحية ذات الجودة. مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في سن الانجاب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

كما دعا من جهة أخرى أعضاء اللجنة الوطنية للسكان إلى “تحيين السياسة الوطنية للسكان لآفاق 2030 من خلال اعتماد النهج القائم على المرونة الديموغرافية وتعزيز التعاون بين القطاعات في تصميم وتنفيذ البرامج والنشاطات في مجال السكان والتنمية”.

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