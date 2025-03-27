وزير الصحة: إستلام أزيد من 6000 سرير في السداسي الأول من 2025

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن تدشين عدة مستشفيات عبر الوطن. خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بطاقة إجمالية تقدر بـ6000 سرير.

وقال وزير الصحة، خلال ترؤسه إجتماعا تحضيريا خاصا بضبط مناوبات عيد الفطر على مستوى المؤسسات الإستشفائية عبر الوطن. عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بمدراء الصحة. أن السداسي الأول من سنة 2025 سيعرف تدشين عدة مستشفيات بالعديد من ولايات الوطن، لا سيما الجنوبية منها. لتدعيم الخارطة الصحية وترقية الخدمة العمومية و التكفل الأمثل بالمريض.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه سيتم تدشين 12 مستشفى بطاقة استيعاب تقدر بـ 240 سرير و 28 مستشفى يضم 120 سريرا. بالإضافة كذلك إلى 48 مستشفى بطاقة استيعاب تبلغ 60 سريرا”. مشيرا إلى أنه باستلام هذه الهياكل الصحية سيتعزز القطاع بـ6288 سرير إضافي. ما من شأنه “ترقية مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، أسدى وزير الصحة، عبد الحق سايحي جملة من التعليمات تقضي بضرورة توفير المناوبة خلال أيام عيد الفطر التي ستتزامن هذه المرة مع عطلة نهاية الأسبوع. وهو الأمر الذي يستدعي ضمان تقديم خدمات صحية دون انقطاع مع توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية.

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