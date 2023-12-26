وزير الصحة: إستلام مستشفى القلب وجراحة الأطفال السداسي الأول من 2024

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن مستشفى القلب وجراحة الأطفال بالمعالمة. سيتم إستلامه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

وأكد وزير الصحة خلال زيارة عمل إلى ولاية العاصمة على ضرورة استلام مستشفى القلب وجراحة الأطفال بالمعالمة. شهر أفريل والشروع في العمل به شهر ماي المقبل. كما شدد على العمل بنظام 3/8 ونظام المداومة من اجل الاسراع في وتيرة الاشغال خاصة وانه ابدى عدم رضاه على نسبة تقدم الاشغال.

وكشف الوزير في سياق ذي صلة، أن الدولة سخرت أموال باهضة من أجل المشروع لتفادي نقل الاطفال إلى الخارج والتكفل بهم هنا في الجزائر. مشيرا إلى أنه يجب العمل خلال الليل 24/24 ساعة.

وتوعد وزير الصحة بالعودة الى المشروع ليلا ومعاقبة المتسببين في التاخر. مشيرا إلى أن نسبة الأشغال بلغت 80 بالمائة وسيتم استلامه السداسي الأول من السنة المقبلة.