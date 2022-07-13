وزير الصحة: إستلام 3 مرافق صحية جديدة بالعاصمة قريبا

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن مساع لتعجيل جاهزية ثلاثة مرافق صحية جديدة بالعاصمة قريبا.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الصحة، فإنه تم عقد لقاء تقييمي مع مديري الصحة للولايات ومسؤولي المؤسسات الإستشفائية التابعة لها، عبر تقنية التحاضر عن بعد. كما تطرق الوزير إلى عدد من المشاريع الأخرى الجاري إنجازها في ولاية الجزائر. والمتمثلة في مصالح العناية المركزة في كل من المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس والمؤسسة الاستشفائية القطار. بالإضافة كذلك إلى مركز مكافحة سرطان الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي باب الواد. والذي سيتم تدشينه في أقرب الآجال. فضلا عن مصلحة التداوي بالأشعة بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس”.

وأشار البيان، إلى أن المسؤول الأول عن القطاع أمر بتسريع وتيرة الإنجاز بالولايات التي عرفت نوعا من التأخر. تطبيقا للتعليمة التي تتضمن جدول ولوحة الإنجازات لكل ولاية. مشددا على أهمية تحسين ظروف الإستقبال للمرضى وذويهم.

وأوضح المصدر، أن مديري الصحة قدموا جملة من التوضيحات والشروحات حول مدى سير برنامج مشاريع مصالح الاستعمالات الطبية الجراحية. والعيادات المتعددة الخدمات وتلك التي تم استحداثها وإعادة تهيئتها. فيما شدّد بن بوزيد على ضرورة إحترام الآجال المعلن عنها والإمتثال الصارم للجدول الزمني لتطبيق البرامج المسطرة.