وزير الصحة إستوردنا 15مليون كمامة و100 جهاز للتنفس الإصطناعي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم السبت عن إستيراد كمية 15 مليون كمامة و100 جهاز للتنفس الاصطناعي.

وأضاف الوزير بن بوزيد ان تم إستيراد كذلك كميات معتبرة من الألبسة والنظارات الواقية والكمامات الخاصة بمستخدمي الصحة.

وأشار الوزير أن كل هذه المعدات والمسلتزمات تم إستيرادها من الصين التي تعرف ظغوطات .

واكد بن بوزيد أن السوق العالمية تعرف ضغوطات كبيرة على هذه المستلزمات بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19.

من جهة أخرى أكد الوزير أن المخزون الوطني من دواء كلوروكين تم رفعه إلى أزيد من 300 ألف علبة .