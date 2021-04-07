وزير الصحة: إضراب تكتل نقابات الصحة حق دستوري.. وسيتم التكفل بالمطالب المشروعة للمهنيين

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن كل المطالب المشروعة لمهنيي القطاع سيتم التكفل بها.

وقال بن بوزيد في تصريح للصحافة، على هامش فعاليات الصالون الوطني للسرطان، أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي سينظمها تكتل نقابات الصحة اليوم، هو “حق يضمنه الدستور”، معتبرا أن المطالب التي يرفعها المهنيون “مشروعة”.

وأوضح الوزير، أنه من بين المطالب، الإسراع في دفع منحة جائحة كوفيد-19، وهي العملية التي عرفت بعض التأخر.

وكشف في ذات السياق، أنه “تم ضبط الأمور بعد أن أعطى الوزير الأوّل تعليمات لوزير المالية من أجل دفع المنح عاجلا”.

وأضاف الوزير، أن المطالب التي تندرج تحت وصاية قطاعات أخرى سيتم معالجتها مع مرور الوقت”، من خلال تنصيب لجان لدراستها.

وقال بن بوزيد، أنه من بين هذه المطالب، تحسين الوضعية المهنية والإجتماعية لعمال القطاع، مؤكدا أنه يقوم بالتنسيق مع عدد من الوزراء لمعالجة هذا الملف، بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي.