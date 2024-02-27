وزير الصحة: إطلاق منصة رقمية وحملة وطنية للصائمين وأصحاب الأمراض المزمنة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، عن إطلاق حملة وطنية خاصة بالصوم خلال شهر رمضان وكيفية تعامل أصحاب الأمراض المزمنة مع الصيام.

وقال الوزير في كلمة له على هامش إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية، أنه تم أيضا إطلاق صفحة على موقع الوزارة لفائدة الصائمين تشرح لهم كيفية الوقاية من ٱثار الصيام وخطره. خاصة مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة من أجل إستشارة الطبيب. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والمجتمع المدني.

وأوضح الوزير، أن الإستعجالات الطبية تسجل العديد من الحالات الحرجة بعد الإفطار بسبب الإفراط في الأكل والوصول إلى حد التخمة. خصوصا وأن المرضى لا يبالون بالإرشادات الطبية.

وأكد سايحي، أن الحملة الوطنية تتمحور على محورين وتخص المؤسسات الاستشفائية والعيادات الجوارية. مشيرا إلى أنه تم تجنيد الأطباء ومستخدمي القطاع للمشاركة في شرح الإجراءات الوقائية للمرضى. مؤكدا أن المرضى يلتزمون أكثر بإرشادات الأئمة أكثر من الطبيب.