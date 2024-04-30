وزير الصحة: إعادة النظر في القانون الأساسي وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، أن القطاع يعمل حاليا على التركيز على الجانب الوقائي للمريض لتفادي الكثير من المشاكل.

وأضاف وزير الصحة خلال عرض قدمه اليوم أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني. أنه قد تمت مراجعة كل القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة ومرت أمام مجلس الوزراء. كما أن رئيس الجمهورية كان قد طلب بضرورة إعادة النظر والتعميق في القانون الأساسي وسيتم قريبا مروره أمام مجلس الوزراء بعد التنقيح الذي طرأ عليه هذا الأسبوع.

وأوضح في سياق مغاير بخصوص مرضى السرطان، أن كل المسرعات تم إصلاحها وهي موجودة. بالإضافة كذلك إلى أن هناك مسرعات جديدة في قسنطينة ووهران، أدرا، وكذا ولايتي بشار ووادي سوف. ناهيك عن فتح مراكز للإستشفاء على مستوى المراكز الإستشفائية. بالنسبة للعلاج الكيمياوي وبعض المستشفيات بسعة 240 سرير على غرار ولايات بومرداس، المسيلة، غرداية، مستغانم.