وزير الصحة: إعادة النظر في دفتر شروط منح إعتمادات الصيدلية
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أنه لا يحق بيع الأدوية في الصيدلانيات إلا لأصحاب شهادة صيدلي.
وأضاف وزير الصحة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن بيع الأدوية في الصيدليات من غير أصحاب الشهادة منافي لقانون الصحة.
وكشف في ذات السياق، أنه يتم حاليا التحضير لنص تنظيمي حول شروط مساعد صيدلي وكيفيه عمله سيرسل للأمانة العامة للحكومة. حيث أن النص النظيمي يلزم أصحاب الصيدليات الإستعانة بصيادلة في الصيدليات لأداء مهاهم بدلا من اللجوء إلى بائعين غير حاملين لشهادة صيدلة. كما أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على الباعة في الصيدليات.
كما أشار وزير الصحة، إلى أنه سيتم إعادة النظر في دفتر شروط منح إعتمادات الصيدلية. بحيث يسمح العديد من أصحاب الشهادة فتح صيدلياتهم. مشيرا إلى إعطاء فرصة لأصحاب شهادات الجدد من فتح صيدليات. مشيرا إلى دراسة دفتر الشروط لفتح الصيدليات بالتعاون مع نقابة الصيادلة
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وزير الصحة: 24 بالمائة من الأمراض سببها عوامل بيئية
كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن كوكب الأرض يتعرض لمخاطر بشكل متزايد بسبب النمط المعيشي و هذا يؤثر على صحة الجميع.
وقال وزير الصحة، خلال إشرافه على الإحتفال باليوم العالمي للصحة، أن القدرة على التأثيرات المرضية لمختلف العوامل البيئية تسمح باعداد اجراءات صحية للحد من معدلات الاصابات والوفيات. وكذا التقليل من تأثيرها على العبئ المالي للنظام الصحي. الذي يجب ان يستعد لمواجهة عواقب تؤثر على الصحة.
وأضاف وزير الصحة، أنه وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. فإن 24 بالمائة من الأمراض سببها عوامل بيئية، و94 بالمائة من الأمراض الإسهال الناجم عن تدهور البيئة والعادات الصحة. بالإضافة كذلك إلى 20 بالمائة من إلتهابات الجهاز التنفسي سببها تلوث الهواء. و44 بالمائة من الإصابات سببها مخاطر في أماكن العمل والحوادث الصناعية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن الجزائر تعهدت بأن لا تدخر اي جهد في التنمية المستدامة لضمان تمتع الجميع بأنماط صحية ورفاهية. كما أكد الوزير أنه ومن أجل الحفاظ على صحة المواطنين من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة وأولوية في محاور الاستراتيجية للحد من الوفيات الناجمة عن التسممات والالتهابات والظروف المناخية القاسية وتلوث الهواء في المناطق الحضرية.