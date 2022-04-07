وزير الصحة: إعادة النظر في دفتر شروط منح إعتمادات الصيدلية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أنه لا يحق بيع الأدوية في الصيدلانيات إلا لأصحاب شهادة صيدلي.

وأضاف وزير الصحة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن بيع الأدوية في الصيدليات من غير أصحاب الشهادة منافي لقانون الصحة.

وكشف في ذات السياق، أنه يتم حاليا التحضير لنص تنظيمي حول شروط مساعد صيدلي وكيفيه عمله سيرسل للأمانة العامة للحكومة. حيث أن النص النظيمي يلزم أصحاب الصيدليات الإستعانة بصيادلة في الصيدليات لأداء مهاهم بدلا من اللجوء إلى بائعين غير حاملين لشهادة صيدلة. كما أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على الباعة في الصيدليات.

كما أشار وزير الصحة، إلى أنه سيتم إعادة النظر في دفتر شروط منح إعتمادات الصيدلية. بحيث يسمح العديد من أصحاب الشهادة فتح صيدلياتهم. مشيرا إلى إعطاء فرصة لأصحاب شهادات الجدد من فتح صيدليات. مشيرا إلى دراسة دفتر الشروط لفتح الصيدليات بالتعاون مع نقابة الصيادلة

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