وزير الصحة: إعتماد إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات لمرض التوحد

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد على التزام الدولة بتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب، مشيرا إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات من أجل تحسين التكفل بهم.

وأوضح بن بوزيد بمناسبة لقاء نظم تحت شعار”المخطط الوطني ما بين القطاعات الخاص بالتوحد، أن الإنشاء الرسمي للجنة الوطنية متعددة القطاعات حول التوحد التي تم تنصيبها في 18 جويلية 2016 والتي تستمر في القيام بأنشطتها، يشهد على إرادة قوية ومستمرة لمختلف الدوائر الوزارية للاستجابة لإحتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد في مجتمعنا وبأفراد أسرهم.

وقال الوزير في كلمته التي قرأها نيابة عنه مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة، الدكتور جمال فورار أن هذه الإجراءات ستحسن الكشف المبكر، ودقة التشخيص والمرافقة مع تجنب التنقلات المكلفة والبعيدة، مشددا على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات.