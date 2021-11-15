وزير الصحة: إقتناء ثلاث عيادات متنقلة للكشف والتشخيص عن عدة أمراض قريبا

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن إقتناء قريبا ثلاث عيادات مجهزة متنقلة للكشف والتشخيص عن عدة أمراض.

وأكد وزير الصحة على هامش يوم تحسيسي حول داء السكري تزامنا مع احياء اليوم العالمي لمكافحة هذا الداء الذي يصادف الـ 14 نوفمبر من كل سنة. أن الوزارة ستقتني ثلاث عيادات مجهزة متنقلة للكشف والتشخيص عن عدة أمراض. حيث ستخصص لها دائرته الوزارية برنامجا خاصا إلى جانب ميزانية وفريق طبي يسهر على تسييرها.

وأوضح وزير الصحة، أن هذه العيادات المتنقلة الجديدة ستدعم العيادتين اللتين تم إقتنائهما سنة 2015 في إطار الشراكة مع إحدى المخابر المتواجدة بالجزائر. لتقوم بدورها بالكشف والتشخيص لبعض الأمراض عبر مختلف مناطق الوطني.

كما اقترح الوزير على ممثل المنظمة العالمية للصحة، الدكتور فرانسوا انغيسون بالتعاون والتنسيق. دعم هذه العيادات الثلاث والسماح لها بتقديم خدمات صحية لسكان الدول المجاورة بجنوب الصحراء على غرار دولتي مالي والنيجر.

من جهته، دعا وزير الصحة، جميع المواطنين سواء الذين تلقوا جرعة واحدة أو لم يتقدموا بتاتا لمراكز التلقيح. إلى أخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة المحتملة. وهذا استنادا لما عرفته بعض الدول في العالم التي تواجه اليوم الموجة الخامسة.

كما شدّد المسؤول الأول عن القطاع، على جميع أسلاك القطاع ووسائل الاعلام على ضرورة تعزيز التوعية والتحسيس لكسب عدد أكبر من المواطنين الذين لم يتلقوا التلقيح. مشيرا إلى إحصاء نسبة 25 بالمائة فقط من بين 20 مليون نسمة المستهدفة في هذه العملية من الجرعتين من اللقاح.

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وزير الصحة: يجب الإستعداد لموجة رابعة محتملة لكورونا

من جهته قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة خلال إشرافه اليوم الأحد على الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري، أنه “علينا الإستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا. في ظل مايحدث في العالم، كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري في الجزائر والعالم”.