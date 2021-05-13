وزير الصحة: إنتاج لقاح “سبوتنيك v” في الجزائر شهر سبتمبر

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن كمية اللقاحات كافية والوزارة تعمل على توفيره بكمية أكثر خلال جوان المقبل.

وأضاف الوزير على هامش زيارته إلى مستشفى بوفاريك، أنه من الممكن إنتاج لقاح سبوتنيك في سبتمبر المقبل بالجزائر.

وبالنسبة للفيروس المتحور، أوضح الوزير، أنه تم إكتشاف حالات في مستشفى القليعة، ليتم القيام بتحقيقات ودراسات.

وكشف في ذات السياق، أنه تم إعطاء تعليمة بتنفيذ إجراءات خاصة بكل من يدخل أرض الوطن لمجدة 10 أيام قبل الدخول.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية هو الحامي الوحيد للوقاية من الفيروس.