وزير الصحة: إنتشار فيروس كورونا أزمة حقيقية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزير الصحة: إنتشار فيروس كورونا أزمة حقيقية
بقلم نادية بن طاهر

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إنّ إنتشار فيروس كوفيد 19، يعتبر أزمة حقيقية.

وأورد بن بوزيد، في إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، أن الوزارة لديها اليوم لقاء مع وزارة الموارد المائية والشباب والرياضة.

وحول توفر الوسائل الوقائية من الفيروس التاجي في البلاد، قال الوزير، أن البلاد تحوز على أزيد من 16 مليون كمامة جراحية.

وينتظر وصول 6 ملايين كمامة هذا الأسبوع، يضيف الوزير.

وأشار بن بوزيد، أن إرتفاع سعر الأقنعة الوقائية في الأسواق العالمية، دفعهم لتشجيع الإنتاج المحلي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=838037

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com