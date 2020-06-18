وزير الصحة: إنتشار فيروس كورونا أزمة حقيقية

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إنّ إنتشار فيروس كوفيد 19، يعتبر أزمة حقيقية.

وأورد بن بوزيد، في إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، أن الوزارة لديها اليوم لقاء مع وزارة الموارد المائية والشباب والرياضة.

وحول توفر الوسائل الوقائية من الفيروس التاجي في البلاد، قال الوزير، أن البلاد تحوز على أزيد من 16 مليون كمامة جراحية.

وينتظر وصول 6 ملايين كمامة هذا الأسبوع، يضيف الوزير.

وأشار بن بوزيد، أن إرتفاع سعر الأقنعة الوقائية في الأسواق العالمية، دفعهم لتشجيع الإنتاج المحلي.