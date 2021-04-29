وزير الصحة: إنتشار موجة ثالثة إحتمال وارد.. واللقاح ليس الحل الوحيد

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن إرتفاع الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة بالفيروس أمر مقلق.

وأضاف الوزير على هامش زيارة تفقدية لمشاريع القطاع بالعاصمة، أنه تم تخصيص أقسام إضافية في حال ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر ستستقبل كمية من اللقاحات بعد يومين، وخلال شهر ماي تتعلق بلقاح سبوتنيك واللقاح الصيني.

وأكد الوزير، أن إنتشار موجة ثالثة للفيروس إحتمال وارد، وتم تجنيد المستشفيات والأطباء لتفادي تأزم الوضع.

وشدد الوزير على ضرورة تلقي اللقاح، خاصة وأن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح يمكن إصابتهم بالفيروس ولكن تبقى أعراضه قليلة.

كما أكد بن بوزيد، على ضرورة إحترام التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات لتفادي انتشار الفيروس، لأن اللقاح ليس الحل الوحيد.