وزير الصحة: إنجاز مستشفى لعلاج الأورام ببني مسوس

قال وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أن القطاع عرف قفزة نوعية من حيث المنشآت الصحية في كل ولاية.

وأشار الوزير على هامش زيارته إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة، أن التكفل بالمريض برنامج انبثقت على إثره 143 نشاط تتعلق بالتكفل به بالفحوصات الإستشفاء و المعدات الطبية والأدوية. مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودات اقرها الرئيس ماليا وماليا لتحسين الخدمة في مجال الصحة. خاصة وأنه منذ سنة 2021 هناك منجزات عديدة عززت قطاع الصحة.

وخلال الزيارة أكد الوزير، أنه تم بمستشفى بني مسوس عصرنة مصلحة المناعة، وكل العصرنة التي تم القيام بها ستعالج تحديد المرض خاصة من خلال المعدات التي تعطي الإمكانية للمتربصين والاطباء للممارسة في هذا المجال . حيث يتم من خلالها إتخاذ القرار الصحيح من التشخيص الطبي وحتى مرضى السرطان. هناك مصلحة للتشخيص الدقيق حول ماهية المسائل التي يمكن إعطاؤها الأولوية.

وكشف الوزير أنه سيتم إنجاز مصلحة الأورام بعد سنتين بمستشفى بني مسوس ” مستشفى داخل مستشفى”. لعلاج الأورام بالعلاج الكيمياوي واليومي بوسائل ومعدات متطورة. ناهيك عن مصلحة بالعلاج بالأشعة ليصبح المستشفى مركز جامعي بامتياز.