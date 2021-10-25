وزير الصحة: إنخفاض نسبة التبرع بالدم بسبب جائحة كورونا

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن نسبة التبرع بالدم عرفت إنخفاضا بسبب جائحة كورونا. مقابل ارتفاع في حجم الطلب.

ونوه الوزير خلال إشرافه على فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم. بالدور الكبير الذي تلعبه الوكالة الوطنية للدم في عملية متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للدم. من خلال العمل على ترقية التبرع بالدم والتحسيس له.

وأشاد بن بوزيد بالعمل الذي يقوم به كافة الشركاء في مجال التبرع بالدم،. وعلى وجه الخصوص الاتحادية الجزائرية للتبرع بالدم والجمعيات المحلية التابعة لها، سيما خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية.

وإستغل الوزير فرصة هذا اللقاء لتجديد شكره وامتنانه لجميع المتبرعين بالدم عبر كامل القطر الوطني. الذين يساهمون في شفاء الكثير من المرضى. مؤكدا على ضرورة التعبئة والمشاركة الفعالة للرفع من نسبة التبرع.

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