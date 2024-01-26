وزير الصحة: إنشاء أقطاب صحية لضمان التكفل باحتياجات المستشفيات

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي على ضمان ديمومة الخدمات الطبية بالمؤسسات الإستشفائية. لتحسين التكفل بالمرضى في كل التخصصات عبر مختلف مناطق البلاد.

وقال وزير الصحة خلال إشرافه مساء الخميس على اختتام أشغال ملتقى وطني حول “إعداد دليل أقطاب النشاطات الطبية” ببسكرة. بأن دائرته الوزارية تعمل على تجسيد إلتزام الدولة بتقريب الخدمة الصحية. لاسيما من خلال إلتزامات رئيس الجمهورية بتقديم الخدمة الصحية للمواطن أينما كان من خلال كل الآليات المتاحة. مشيرا إلى أن إنشاء أقطاب صحية يعد إحدى الآليات التي تضمن التكفل باحتياجات بعض المستشفيات بمناطق جنوب البلاد. وضمان مرافقتها من المستشفيات الجامعية للشمال.

وأوضح سايحي، بأن الغاية من استحداث الأقطاب الصحية هو إنشاء مصلحة قائمة بذاتها في كل الاختصاصات للتكفل بالمرضى وضمان ديمومة الخدمة. عوض الإهتمام بإرسال أخصائي في إطار الخدمة المدنية. مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تكوين أطباء عامين من الجنوب سيلحقون بالمؤسسات الصحية ضمن عقد لمدة 6 سنوات. وستتخرج أول دفعة منهم في الأيام القادمة تضم 146 طبيبا.

و بعد أن أضاف بأن دائرته الوزارية تعمل أيضا على ضمان تخرج 200 طبيب سنويا لمدة 5 سنوات يعملون بجنوب البلاد. أشار سايحي إلى أن هذا الملتقى الذي نظمته الوزارة ببسكرة و التوصيات التي أفرزها. تؤكد إمكانية تجسيد التصور المتعلق بإنشاء أقطاب صحية بهدف إستغلال الكفاءات والإستفادة من تجارب مهنيي القطاع”.

كما أشار في ذات السياق إلى أن هذا اللقاء قد استطاع تقييم وجس النبض لتحديد نقاط القوة لإنجاح هذه المبادرة حتى تعطي ثمارها.

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