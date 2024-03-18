وزير الصحة: إنشاء خلية لمتابعة تسيير الأدوية عبر الوطن

كشف وزير الصحة والسكان عبد الحق سياحي، أنه تم إنشاء خلية لمتابعة تسيير الأدوية عبر الوطن من أجل التحكم في الأدوية.

وأضاف وزير الصحة خلال زيارة له اليوم الإثنين إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، أن الصيدلية المركزية للمستشفيات وفي اتصالها الدائم مع المستشفيات تم تسهيل الامور من أجل إستعمال مخزون الأدوية في المستشفيات. خاصة وأنه لا يمكن السيطرة على مخزون الأدوية منتهية الصلاحية في المستشفيات سنويا.

وكشف الوزير، أنه وبفضل نظام الطلبية الخاص بالصيدلية فإنه يتم حاليا مراقبة نوعية مخزون الأدوية بالمستشفيات. والتي أصبحت تمنح لبعضها الأدوية المخزنة وغير المستهلكة. مشيرا إلى أن الطلبية الالكترونية سمحت بالسيطرة على مخزون الأدوية في المستشفيات. خاصة وأن السنة الفارطة عرفت بعض المستشفيات تذبذبا في الأدوية غير أنه تم تعويضها.

وفي سياق ذي صلة كشف الوزير أنه تم إستدعاء مجلس التجديد الإقتصادي التعاون معهم. خاصة وان الجزائر تعرف منذ سنة 2019 غرتفاع في إنتاج الأدوية. ونأمل ان تنتج محليا كل الأدوية المقدرة بـ 1053 دواء.

وقال الوزير، أنه ومن أجل تحقيق الأمن الصحي سطرت الجزائر إستراتيجيات وتظافر للمجهودات. من أجل توفير الدواء خاصة من خلال قانون الصفقات أين ستكون الأولوية للمنتجين الجزائريين.

وكشف في سياق ذي صلة، أن سنة 2023 عرفت تذبذب في الأدوية بالمستشفيات غير أنه تم تجاوز الأمر بفضل المنتوج المحلي. مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الأدوية تنتج في الجزائر منها الخاصة بالتخذير.