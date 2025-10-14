وزير الصحة: اتفاقية زراعة الكبد خطوة جديدة في مسار تطوير الطب العلاجي

قال وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان إن اتفاقية الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، والمؤسسة الصحية “بيار وماري كوري” خطوة جديدة في مسار تطوير الطب العلاجي في الجزائر.

كما أشار مسعودان، إلى أن الاتفاقية تترجم عمل الدولة للارتقاء بالخدمة الصحية في الجزائر.

للإشارة، تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء. والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بيار وماري كوري في مجال زراعة الكبد.