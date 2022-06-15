وزير الصحة: اخترنا أطقم طبية حسب متطلبات الحجاج

دعا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، الحجاج اليقظة والتحكم في النفس. خاصة منهم أصحاب الأمراض المزمنة.

كما أشار وزير الصحة على هامش انطلاق الرحلة الأولى للحجاج الميامين، إلى أن الأطقم الطبية تم اختيارهم حسب الاختصاصات المتطلبة. مضيفا “عندي معلومات وتقارير للأطقم التي سبقت هذا الموسم”.

في حين، قال البروفيسور، بن بوزيد، إن حج هذا الموسم جاء بعد سنتين من الوباء وبعدد قليل. تابعا “أقول للحجاج حج مقبول”.