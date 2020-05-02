وزير الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا كان مقلقا للحكومة واعتماد الكلوروكين خفضها”

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، إنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية سطيف كان مقلقا بالنسبة للحكومة، وهو ما جعل الوزير الأول عبد العزيز جراد ينظم زيارة للولاية اليوم.

وأضاف ذات المسؤول أن اعتماد الكلوركين مع عدد الكشوفات المعتمدة مع الكشف السريع والسكانير وتحاليل باستور جعلت نسبة الإصابات تنخفض.

وحسب تصريح لمديرة الصحة بولاية سطيف خلال حديثها للوزير الأول عبد العزيز جراد، فإن عدد الإصابات بولاية سطيف قد بلغ إلى غاية اليوم 233 تم معالجة 100 حالة و تسريحها فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة بمعدل 68 سنة معظمهم يعانون من أمراض مزمنة .

بالموازاة مع ذلك، أكدت ذات المتحدثة أن سطيف تصنف في المرتبة الرابعة بعد ولاية البليدة العاصمة ووهران كما أن هذا الرقم يبقى مرشحا للإنخفاض شريطة احترام شروط ومعايير الوقاية، مؤكدة بأن أعلى نسبة إصابات تم تسجيلها ببلدية سطيف تليها مدينة العلمة

وكشفت مديرة الصحة لولاية سطيف، أنّ ولاية سطيف تتوفر على 2900 سرير طبي و 35 سرير إنعاش.