وزير الصحة: استراتيجية جديدة للوقاية من السرطان وتحسين التكفل بالمرضى

أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق استراتيجية جديدة للوقاية من مرض السرطان.

وحسب ما أوردته “واج”، تمتد هذه الاستراتيجية، ما بين 2021 إلى غاية 2025، وتأتي للوقاية من السرطان وتحسين التكفل الصحي بالمرضى.

وأعلن الوزير عن الاستراتيجية، بمناسبة اشرافه على افتتاح الصالون الرابع لمكافحة السرطان احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الداء.

وترتكز الاستراتيجية، حسب الوزير، على تحسين المهارات الطبية وشبه الطبية وإعادة تنظيم شبكة التكفل الطبي بالمرضى وفقا للمخطط الصحي وللوسائل المتوفرة.

بالإضافة إلى دعم وترقية الصناعة الصيدلانية لعلاج مرضى السرطان.

وأشار بن بوزيد إلى أن الوزارة وبالتعاون مع قطاعات أخرى، وضعت برنامجا مكثفا لمكافحة عوامل الخطر غير المتنقلة.

كما عمد القطاع على تعميم وسائل الكشف، إلى جانب مواصلة تنفيذ مخطط الوقاية من عوامل الإصابة بالمرض مع التركيز على مكافحة التدخين.

وأورد الوزير، أن الوزارة سعت إلى توفير الوسائل والظروف الملائمة لتحسين العلاج سواء بالأدوية الكميائية أو بالأشعة من خلال فتح 41 مصلحة و77 وحدة في مجال العلاج الكميائي، و20 مركز للسرطان.

و أكد الوزير، بأنه تم تخصيص على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، ميزانية اقتناء الأدوية والمستهلكات اللازمة لعلاج داء السرطان.

مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لإقتناء هذه الأدوية، فاقت 64 مليار دج سنة 2018، وهو ما يمثل نسبة 60 بالمائة من مجمل مبيعات الصيدلية المركزية للمستشفيات.