وزير الصحة.. استقبال 1197 عريضة خلال السنة الماضية

شارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بالمدرسة الوطنية للإدارة في فعاليات الملتقي الوطني بعنوان “وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن”. المنظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف وسيط الجمهورية .

وأبرز وزير الصحة، الدور الكبير الذي تلعبه وساطة الجمهورية من خلال حرصها على نقل انشغالات المواطن. ووضعها في صلب اهتمامات الإدارة بغرض تحسين عملية التكفل به وتحقيق مبدأ العدالة في الحصول على مختلف الخدمات الصحية.

وأكد الوزير، أن مصالحه تلقت 1197 عريضة خلال العام 2023،70 بالمائة منها تتحدث عن الصعوبات المسجلة في الوصول إلى الخدمة الصحية. فيما تطرقت 24 بالمائة منها إلى الإجراءات المتعلقة بما وصفته بالمسائل البيروقراطية.

كما تم استقبال 318 عريضة حررت من قبل أعضاء من البرلمان بغرفتيه لوضع الإدارة المركزية في صورة ما يحتاج إليه المريض. وحرص على التأكيد بأن الدراسات التي قامت بها مصالحه أظهرت وجود سوء فهم. سواء من حيث طريقة إيصال المعلومة إلى المريض أو عدم توفرها في بعض الأحيان الأمر. الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تسجيل بعض التجاوزات على مستوى المؤسسات الصحية.

وشدد الوزير على أن هذه المظاهر سيتم القضاء عليها بشكل نهائي على مستوى المرفق العام الذي أنشأ لخدمة الصالح العام. وذلك بفضل نظام الرقمنة الذي وصلت نسبته إلى 97 بالمائة. والذي سمح بالتكفل بالمسائل التي تخص المريض. من خلال تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الصحية خاصة بفضل الرقم التعريفي الذي تم استحداثه لفائدته.

وفي ذات السياق، ذكر الوزير أن وزارة الصحة أطلقت منذ عام ونصف برنامج مخطط عمل للمريض يظم سبعة محاور. ويضع المريض والمواطن بصفة عامة في محور التكفل بانشغالاته. من خلال تمكين المريض من الحصول على جميع الخدمات الصحية بطريقة عادلة. وذلك بفضل نظام الفرز الذي أظهرت نتائج الدراسة الخاصة به أن 80 بالمائة فقط من الحالات التي كانت تستقبل لم تكن حالات مستعجلة.

وتوفير الأدوية، حيث لم يتم تسجيل سوى 2.93 بالمائة من أصل 1053 دواء. على مستوى مختلف المؤسسات الإستشفائية خلال سنة 2023 مع ضمان عملية تعويضها. والتكفل الأحسن بالمريض بعد خروجه من المستشفى.