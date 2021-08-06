وزير الصحة: الأبواب مفتوحة للتواصل والحوار مع الجميع لمواجهة جائحة كورونا

عقد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، لقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني. خصص لاستعراض الوضع الصحي بالجزائر جراء جائحة كورونا والمجهودات المبذولة للوقاية منه.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أكد الوزير أن اللقاء جاء بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني وكان إيجابيا. مؤكدا أن الأبواب مفتوحة للتواصل والحوار مع الجميع. لتعزيز اللحمة بين جميع الأطراف لمواجهة جائحة كورونا والعمل جنبا إلى جنب. لتجنب ما يفرقنا وتعزيز ما يجمعنا و يساعدنا في تحقيق نتائج أحسن

من جهتهم أكد رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب وكتلة الاحرار بالمجلس، أن اللقاء سمح لهم بتقديم مقترحات واستعراض الجهود المبذولة من طرف الدولة لمواجهة هذه الجائحة وحجم الامكانات المسخرة. لا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد تحور فيروس كورونا. و نقص مادة الاوكسجين بالمستشفيات الى جانب ارتفاع معدل الوفيات.

و حسب رؤساء هذه الكتل. فان الوضع الحالي يتطلب التضامن وتظافر جهود الجميع للحفاظ على صحة المواطنين. معتبرين التلقيح الحل الوحيد إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة