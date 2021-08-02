قناة النهار وزير الصحة: الأوكسجين ليس الحل الوحيد ..احترام التدابير الوقائية هي الحل للوقاية من كـ.ورونا بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2021 - 12:18 شارك غرِّد 23 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967608 اقرأ أيضا أجواء صيفية حارة.. طقس نهار اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 قناة النهار 16 جويلية الصيف يحلى معنا: كيفية إنقاذ تلف الشعر وتساقطه بسبب الصبغات قناة النهار 28 جويلية "مختص في الأمراض المتنقلة :" لي دار اللقاح وحكماتو كورونا ..لازم يدير الجرعة الثانية بعد 3 أشهر قناة النهار 25 جويلية جمال فورار: نملك من اللقاح ما يجعلنا في أريحية .. لقحنا قرابة 2 مليون شخض وهدفنا الوصول لـ 20 مليون قناة النهار 15 جويلية