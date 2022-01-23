وزير الصحة: الإصابات المسجلّة قاسية.. و96 بالمائة ممن هم بالإنعاش لم يتلقحوا

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن موجة الإصابات المسجلة حاليا قاسية جدا على التلاميذ. مشيرا إلى أن قطاعه يعمل مع قطاع التربية لتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة إلى المعنيين.

وأشار وزير الصحة خلال ندوة مرئية رفقة وزير التربية نظمت بمقر وزارة التربية الوطنية إلى الأهمية “القصوى” للقاح الذي أكد أنه لا يحمي من العدوى لكنه يخفف من نسبة الضرر. مستدلا ببعض الإحصائيات التي يملكها قطاعه والتي تقول بأن 8 من 10 متواجدين في المستشفيات “غير ملقحين”. مضيفا أن 96 بالمائة ممن هم في قسم الإنعاش لم يتلقوا التلقيح. فيما بلغت نسبة المتواجدين في العناية المركزة من غير الملقحين 100 بالمائة”.

وأضاف الوزير إلى ضرورة تحمل مسؤولية صحة الأبناء “كأولياء ومربين مسؤولون عن صحة أبنائنا. ولا بد علينا من حمايتهم لأن لا ذنب لهم في حالة إصابتهم بهذا الوباء”.

من جهته أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بمناسبة إطلاق حملة رابعة لتلقيح منتسبي التربية الوطنية ضد فيروس كورونا، أن هذا اللقاء يحث مدراء التربية والصحة عبر كل ولايات الوطن على ضرورة إحترام قرار تعليق الدراسة. واستغلال هذا الظرف للمراجعة وليس للتفسح والخروج إلى الأماكن العامة.