وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عبد الرحمن بن محمد العويس، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19.

وجاء ذلك، تماشياً مع خطة وزارة الصحة الإماراتية التي تتضمن تقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول، حسب ما أوردته وكالة الأنباء المحلية.

وحسب ذات المصدر، قال الوزير، أن قطاعه يسعى من خلال تقديم هذا اللقاح، لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة.

وأوضح الوزير، أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.

للإشارة، أجازت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول.