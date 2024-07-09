وزير الصحة: الإنتهاء من إعداد القانون الأساسي وسيصدر قريبا

قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي أن القانون الأساسي للقطاع متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأشار الوزير خلال زيارته اليوم إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة، أن القانون الأساسي يخضع حاليا لبعض التصحيحات باللغة العربية و النص باللغة العربية حتى لايكون هنالك تناقض

وأشار الوزير إلى أن القانون ومن الناحية العملية قد انتهى وسيصدر قريبا. مؤكدا أنه ولأول مرة سيكون لنا قانون أساسي يشرف الطبيب والممرض ومستخدمي الصحة.