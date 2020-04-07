وزير الصحة الإيراني: سنسيطر على كورونا في غضون 40 يوما

قال وزير الصحة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في إيران في غضون الأربعين يوما القادمة.

وأورد وزير الصحة، في كلمة له أمام البرلمان، أن إيران تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.

وقال الوزير الإيراني، أنه يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين، فيما تتواجد ما بين 30 بالمائة و50 بالمائة من الأسرة في المستشفيات شاغرة.

وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق، من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران، بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

وتحصي إيران لحد الساعة، 60500 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 3739 وفاة.