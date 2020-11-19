وزير الصحة: الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية يعقد الوضعية الصحية ويزيد من تكاليف العلاج

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية من شأنه أن يساهم في تعقيد الوضعية الصحية وتسريع انتشار الفيروسات والميكروبات.

وأضاف بن بوزيد في كلمته التي ألقاها خلال اشرافه على افتتاح اليوم الوطني لمكافحة مقاومة المضادات الميكروبية أن الاستهلاك العشوائي من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضعية الصحية والتكلفة المالية للعلاج.

وأكد بن بوزيد على أنه في ظل جائحة كوفيد19 فإن الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية قد يؤدي لظهور مقاومة لمضادات الميكروبات وتسريع انتشارها، ويزيد من التكاليف الصحية و العبء المالي على العائلات

كما نوه بن بوزيد بالمجهودات المبذولة من قبل عمال قطاع الصحة لمواجهة كورونا مذكرا بتضحيات اولئك الذين قدموا حياتهم فداء لمواجهة هذا الفيروس متمنيا الشفاء لكل المرضى

وفي الأخير شدد بن بوزيد على ضرورة الاستخدام الجيد لهذه المضادات ووضع خارطة طريق وطنية للتحسيس بمخاطر الاستعمال العشوائي لها فضلا عن وضع قاعدة بيانات لمتابعة نسبة الاستهلاك

كما شدد الوزير على وضع خارطة طريق للتدخلات ذات اولوية مع التركيز على الشكل الخاص للإستخدام العقلاني لهذه المضادات