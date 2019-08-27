وزير الصحة : الاعتداء على موظفي الصحة ليس من شيم الجزائريين .. ولاتوجد ندرة في الادوية

كشف وزير الصحة خلال الزيارة التي قادته الى مختلف مستشفيات البليدة انه من غير المعقول الاعتداء على موظفي الصحة.

مؤكدا أن هده التصرفات ليست من شيم الشعب الجزائري المسلم ولا ما من اخلاقه.

وان الاعتداء على موظفين يعتبر جنحة ولا يوجد اي مبرر لمثل هده التصرفات وان هناك ادراة تستمع للمواطنين.

وهناك طرق حضرية يمكن ان تعطي لكل شخص حقه سواء مسؤول او موطن.

كما أوضح ذات المتحدث انه لا توجد ندرة في الادوية بالجزائر ان بعض لوبيات تحاول ممارسة الضغط وان.

وانه تم ارسال لحنة تفتيش لمختلف الولايات لمراقبة صيدليات بعد ان تم فتح تحقيق في قضية.

وسيتم الاعلان عن نتائجها في وقتها ومعرفة الخلل بالضبط.

وفي ذات السياق كشف الوزير في تصريح لنهار انه تم تشكيل مؤخرا لجنة “يقظة” بوزارة الصحة.

مكوّنة من المدير العام لصيدلية ونقابة الوطنية لصيادلة وموزيعي الصيدليات ومجلس اخلاقيات الوطني والمنتجين يتراسها مفتشين في كل ولاية.

لمتابعة الحالة على مستوى الوطني ومراقبة الموزعين بالولايات،مشيرا لعدم وجود ندرة في الادوية بالمستشفيات والادوية الموجودة وتغطي كل ربوع الوطن.