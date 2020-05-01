وزير الصحة البريطاني: أجرينا 122347 فحصا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

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قام، اليوم الجمعة، والي ولاية تلمسان، أمومن مرموري، بزيارة تشجيعية إلى الوحدات التابعة لمصالح الأمن الولائي و الدرك الوطني في بعض الحواجز الأمنية المتمركزة ببلدية…
أدانت محكمة المحمدية بمعسكر عامين سجنا نافذا، لتاجر حاول الاعتداء على اعوان الرقابة الاسبوع الماضي, أثناء تأديتهم لمهامهم.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن التاجر المدان من طرف…
تدخلت اسعافات الحماية المدنية لدائرة عين تادلس مساء الخميس، إثر اصطدام دراجة نارية بشاحنة من نوع هينو على مستوى الطريق الوطني رقم 90 أ.
وخلف الحادث…
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