عاجل

وزير الصحة البريطاني: أجرينا 122347 فحصا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

أخبار العالم
  • -
  • 0
وزير الصحة البريطاني: أجرينا 122347 فحصا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
بقلم فوزية.م

كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، أنه تم اجراء ” 122347 فحصا لفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=813678

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com