وزير الصحة البريطاني: الحجر الصحي التام سيكون خط دفاعنا الأخير ضد كورونا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه لم يقرر بعد فرض حالة الإغلاق الكامل في كافة أنحاء بريطانيا للمرة الثانية.

يأتي هذا بعدما اقترح علماء على الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بفرض نظام الإغلاق الكامل لمدة أسبوعين خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف هانكوك لقناة “سكاي نيوز” “سيكون خط دفاعنا الأخير هو فرض هذا الإجراء على كافة أنحاء البلاد”.

وتابع “لكننا سنفعل ما بوسعنا لبقاء المواطنين في سلام في ظل الأوضاع الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا”.

يذكر أن المملكة المتحدة كانت قد شهدت زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وتسجل بريطانيا أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا.