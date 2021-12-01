وزير الصحة البريطاني: اللقاحات ستكون ناجعة ضد المتحور أوميكرون
كشف وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاربعاء، أن المؤشرات تدل على أن اللقاحات ستكون ناجعة ضد المتحور أوميكرون.
وفي تصريح مطمئن، رجح وزير الصحة البريطاني، أن تكون اللقاحات المستعملة ضد كورونا، ناجعة في مكافحة “أوميكرون”، المتحور الجديد من الفيروس.
وأوضح أن السلطات الصحية في البلاد ستحصل على مزيد من المعلومات حول المتحور المستجد خلال الأسبوعين القادمين، مؤكداً أن العلماء يعملون من أجل معرفة الآثار التي تتركها هذه السلالة.
كما كشف في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، وجود 22 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة البريطانية.
وجاءت تصريحات جاويد حول اللقاح وفعاليته، لتعارض ما كان قد أعلن عنه سابقاً كبير الاختصاصيين في البلاد.
إذ قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن هناك فرصة معقولة في أن تكون للسلالة الجديدة درجة ما من مقاومة اللقاحات.
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تسجيل 14 إصابة بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا
كما كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 إصابة على الأقل بمتحور “أوميكرون”.
وذلك بعد اكتشاف خمس حالات أخرى من أحدث سلالة لفيروس كورونا في اسكتلندا.
وكشف المتحدث بإسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن رئيسة وكالة الأمن الصحي البريطانية الدكتورة جيني هاريس، حذرت الوزراء من أنه من المحتمل تسجيل المزيد من الإصابات بهذا المتحور خلال الأيام المقبلة
كما دعت هذه الأخيرة المواطنين إلى تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في الأماكن العامة.
وذلك للحد من انتشار المتحور الجديد الذي يُخشى أن يكون أكثر قابلية للانتشار من “دلتا”.
أوميكرون يؤثر على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أقل
وتابعت الدكتورة كوتزي: “معظمهم يرون أعراضا خفيفة جدا.. لقد تمكنا من علاج هؤلاء المرضى بشكل متحفظ في المنزل”.
وأوضحت الدكتورة، إن المتغير الجديد يؤثر على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أقل. وما يقارب نصف المرضى الذين عولجوا من أعراض “أوميكرون” لم يتم تطعيمهم.
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