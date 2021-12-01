وزير الصحة البريطاني: اللقاحات ستكون ناجعة ضد المتحور أوميكرون

كشف وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاربعاء، أن المؤشرات تدل على أن اللقاحات ستكون ناجعة ضد المتحور أوميكرون.

وفي تصريح مطمئن، رجح وزير الصحة البريطاني، أن تكون اللقاحات المستعملة ضد كورونا، ناجعة في مكافحة “أوميكرون”، المتحور الجديد من الفيروس.

وأوضح أن السلطات الصحية في البلاد ستحصل على مزيد من المعلومات حول المتحور المستجد خلال الأسبوعين القادمين، مؤكداً أن العلماء يعملون من أجل معرفة الآثار التي تتركها هذه السلالة.

كما كشف في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، وجود 22 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة البريطانية.

وجاءت تصريحات جاويد حول اللقاح وفعاليته، لتعارض ما كان قد أعلن عنه سابقاً كبير الاختصاصيين في البلاد.

إذ قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن هناك فرصة معقولة في أن تكون للسلالة الجديدة درجة ما من مقاومة اللقاحات.

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