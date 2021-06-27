وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد خرقه لقواعد التباعد الإجتماعي

قدّم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك استقالته، بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه.مما أثار غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام.

وقدّم الوزير والذي يبلغ من العمر 42 عاما، خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون.بعد أن نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صورا له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب حكومي للتدقيق في أداء وزارته.وكان هانكوك في خضم معركة الحكومة مع الجائحة، وظهر مرارا على شاشات التلفزيون يطالب الناس باتباع القواعد الصارمة لاحتواء الفيروس والدفاع عن وزارته ضد الانتقادات الموجهة لطريقة تعاملها مع الأزمة.

وقال في رسالة استقالته “نحن مدينون لمن ضحوا بالكثير خلال هذه الجائحة بأن نكون صادقين عندما نخذلهم كما فعلت أنا عندما انتهكت الإرشادات”.وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “ذا صن” تقبيل هانكوك مساعدته داخل مكتبه الشهر الماضي، في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي.