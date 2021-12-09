وزير الصحة البريطاني يكشف مدى سرعة إنتشار أوميكرون

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أظهر أن قابليته على الإنتشار هي الأسرع من بين كافة المتحورات الأخرى.

وأوضح جاويد أن “قرار الحكومة بفرض قيود جديدة، يهدف إلى إبطاء إنتشار “أوميكرون”. وآمل أن يفهم معظم الناس أنه من خلال إتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة الآن. يمكننا تجنب إتخاذ إجراءات لاحقا. معربا عن أمله بأن لا نضطر إلى إتخاذ إجراءات جديدة في جانفي.

وشدّد على أن الخطة “ب” التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم أمس، ستخفف من سرعة إنتشار أوميكرون. مبينا أن “هذه الخطة تم تفصيلها بحيث يكون تأثيرها على قطاع الضيافة قليلا”.

وأضاف، أنه “من المرجح أن أوميكرون يؤثر على فعالية اللقاحات. إلا أن الجرعات المعززة تؤمن بعض الحماية، وهذه الإجراءات الجديدة ستمنح الوقت للأشخاص للحصول على جرعات معززة”. مجددا تحذيره من إمكانية الوصول إلى مليون إصابة بأميكرون بحلول نهاية ديسمبر الحالي.

كما أعلن أنه لا توجد خطة لفرض التطعيم بشكل إلزامي على عموم السكان في البلاد.

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