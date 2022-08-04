وزير الصحة: التشخيص المتأخر لداء السكري يسبب مضاعفات خطيرة

أكد وزير الصحة عبدالرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، ان التشخيص المتأخر لداء السكري يسبب مضاعفات خطيرة منها القدم السكري.

وكشف الوزير خلال اشرافه على احياء يوم دراسي حول الأكل بالقدم السكري، أن 15 بالمئة من الاشخاص المصابين بالسكري يتعرضون لجروح وتقرحات واحتمالية البتر الجزئي او الكلي.

كما أوضح الوزير أن القدم السكري، يعتبر معضلة في الصحة العمومية.

بالمقابل أوضح بن بوزيد أن دليل التكفل بالقدم السكري هو اداة عملية ساهم في انشائه نخبة من الاطباء والمختصين، و سيتم العمل على تطبيقة على نطاق واسع.

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