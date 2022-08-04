وزير الصحة: التشخيص المتأخر لداء السكري يسبب مضاعفات خطيرة
أكد وزير الصحة عبدالرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، ان التشخيص المتأخر لداء السكري يسبب مضاعفات خطيرة منها القدم السكري.
وكشف الوزير خلال اشرافه على احياء يوم دراسي حول الأكل بالقدم السكري، أن 15 بالمئة من الاشخاص المصابين بالسكري يتعرضون لجروح وتقرحات واحتمالية البتر الجزئي او الكلي.
كما أوضح الوزير أن القدم السكري، يعتبر معضلة في الصحة العمومية.
بالمقابل أوضح بن بوزيد أن دليل التكفل بالقدم السكري هو اداة عملية ساهم في انشائه نخبة من الاطباء والمختصين، و سيتم العمل على تطبيقة على نطاق واسع.
طالع ايضا:
بعد ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة يدعو المدراء إلى التجنّد التام لأي طارئ
بعد ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة يدعو المدراء إلى التجنّد التام لأي طارئ
كما دعا وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، مديري الصحة عبر الولايات. بالتجند التام تحسبا لأي طارئ. تبعا لمعاودة جائحة كورونا تمددها في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة.
وحسب بيان للوزارة، نشرته عبر موقعها على الفايسبوك، فقد جاء هذا خلال لقاء تقييمي دوري جمعه بمديري الصحة الولائيين ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد. إطلع الوزير على آخر التطورات المسجلة والمتعلقة بالوضعية الوبائية الخاصة بجائحة كوفيد 19. والتي تعرف إرتفاع في الحالات المسجلة يوميا، مما يستدعي التجند التام لأي طارئ.
وأضاف البيان، أن اللقاء شهد تقديم مديري الصحة جملة من التوضيحات والشروحات حول مدى سير برنامج المشاريع المتعلقة بالعيادات المتعددة الخدمات. و التي تم إعادة تهيئتها وفق التعليمات الموجهة إليهم من قبل وزير الصحة.
وأشار البيان، إلى أن بعض الولايات شهدت تقدما ملحوظا في إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات بها بنسبة بلغت 100 بالمائة. على غرار ولاية تيارت التي أعادت تهيئة 11 عيادة متعددة الخدمات بالكامل. بالإضافة كذلك إلى ولاية خنشلة التي أعادت تهيئة 4 عيادات متعددة الخدمات وهي جاهزة لاستئناف نشاطاتها بشكل عاد.
كما شدّد وزير الصحة على ضرورة إبراز المشاريع المنجزة على مستوى كل الولايات وتثمينها. كما أكّد بن بوزيد على ضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء ومنحهم كل الاحتياجات الضرورية ليتسنى لهم التكفل الأمثل بالمرضى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور