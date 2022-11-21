قناة النهار “وزير الصحة : التقاليد التي كانت تسير بها المستشفيات “إنتهت بقلم قناة النهار نشر في 21 نوفمبر 2022 - 16:13 شارك غرِّد أرسل 105 0 “وزير الصحة : التقاليد التي كانت تسير بها المستشفيات “إنتهت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EKKAx اقرأ أيضا أسعاره تبدأ من 9500 دج للغرام.. الذهب المحلي في مواجهة العراقيل قناة النهار 05 نوفمبر "رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جيبوتي "عمر جيلة قناة النهار 01 نوفمبر الرئيس المصري: أهنئ الشعب الجزائري الذي نحترمه ونحبه قناة النهار 01 نوفمبر صريح جدا: نجاح القمة العربية.. مفخرة الجزائريين في شهر الثـورة قناة النهار 04 نوفمبر "بلماضي :"هدفنا كأس إفريقيا المُقبلة قناة النهار 16 نوفمبر قيس سعيد: لن يكون وئام إلا بإستعادة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم وإقامة دولة حرة مستقلة قناة النهار 01 نوفمبر أبو الغيط: إطفاء الأزمات العربية المشتعلة أصبح واجبا أكثر من أي وقت مضى قناة النهار 01 نوفمبر إبراهيم الشنوي يمثل مشهد الجزائري والأمريكي كي تسلفلو دراهم كيفاش يرجعلك .. تشبع ضحك قناة النهار 09 نوفمبر حوادث الدهـ ـس بالقطارات في عين الدفلى تـ ـرعب السكان المجاورين للسكك الحديدية قناة النهار 17 نوفمبر أمن: أكثر من 71 ألف قضية متعلقة بالمخدرات عالجتها المصالح الأمنية خلال 10 أشهر قناة النهار 17 نوفمبر