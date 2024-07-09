وزير الصحة: التكفل التام بالمرضى أمر ضروري

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي على افتتاح مصالح و وحدات صحية جديدة بالمركز الاستشفائي الجامعي “اسعد حساني” ببني مسوس.

وجاءت زيارة الوزير، في إطار برنامج التكفل بالمريض le PAM المنتهج من طرف وزارة الصحة. الرامي إلى تعزيز و تحسين الخدمة بالمؤسسات الصحيّة من خلال فتح مصالح و وحدات صحية جديدة لتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها من طرف الوزارة.

وقام الوزير بتفقد مصلحة الجراحة العامة بعد تجديدها وغرفة العمليات الجديدة. بالإضافة كذلك إلى مصلحة المناعة الطبية “السرطان والتشوهات الخلقية -منصة جينوم المناعة”. ناهيك عن مصلحة الأمراض التنفسية وحدات الأورام، وحدة التأهيل التنفسي.

من جهته أكد الوزير على ضرورة التكفل التام بالمرضى نظرا لما تم توفيره من موارد بشرية ومادية وحتى معدات متطورة للكشف عن الاورام. مؤكدا على توفر الأطباء الجراحين في كل التخصصات. وهناك 35 جراح في المستشفيات بالجنوب.