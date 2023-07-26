وزير الصحة.. التكفل بـ325 جريح جراء الحرائق

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 325 جريح أصيبوا في حرائق الغابات التي مست مختلف ولايات الوطن.

كما أشار سايحي، في تصريح للصحافة، إلى أن الإصابات بالغة الخطورة، وتم التكفل بها على مستوى مستشفى الحروق الكبرى بالعاصمة.

للإشارة، قام وزير الصحة، بزيارة الجرحى المصابين في حرائق الغابات عبر مختلف ولايات الوطن.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

وأضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران. وأكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.