وزير الصحة: التلقيح بالجرعة الثالثة مسموح واختياري

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن أغلب الدول في العالم شرعت في تلقيح مواطنيها بالجرعة الثالثة من اللقاح. خاصة بعد انتشار الموجة الرابعة.

وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم اليوم الإثنين بالوكالة الوطنية للتبرع بالدم، أن المناعة المكتسبة بعد التلقيح وأخذ الجرعتين والإصابة بالفيروس لانعلمها ولا ندري مدتها. مضيفا أن أغلب الدول عبر العالم بدأت في تلقيح مواطنيها بالجرعة الثالثة.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع في ذات السياق، أن وزارة الصحة قد أعطت تعليمات لمراكز التلقيح المتواجدة عبر الوطن من أجل إستقبال المواطنين الراغبين في أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح. مضيفا أن المواطنين الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح في مدة تزيد عن 6 أشهر ويرغبون في أخذ اللقاح التوجه نحو العيادات والمراكز الصحية من أجل أخذ الجرعة الثالثة لحماية أنفسهم أكثر من الفيروس.مؤكدا أن الأمر إختياري وليس إجباريا. خاصة وأن اللقاح مودود وهناك مخزون يقدر بأكثر من 13 مليون جرعة وكل الولايات تحوز على الكميات اللازمة من اللقاح.

وعن أنواع الفيروس المتواجد بالجزائر، قال الوزير أن السلالة المتواجدة هي”دلتا”. ولا وجود للأنواع المتحورة الأخرى التي تعتبر أكثر شراسة وخطورة. داعيا المواطنين إلى التلقيح ومواصلة إتباع الإجراءات الوقائية لأن الفيروس لايزال متواجدا وهو خطير وفتاك.

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